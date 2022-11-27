Aşıklar Körfez'de atıştı

Aşıklar söyledikleri türküler ile dinleyenleri diyar diyar gezdirirken, atışmaları da ilgiyle izlendi.

Aşık Erol Ergani'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Aşık İhsan Yavuzer, Aşık Abdullah Çayıroğlu, Aşık Muhsin Özkılıç, Aşık Habip Omurca ve Şair Seyrani sazları ve sözleri ile renk kattı. Körfez Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan programda aşıkların atışması da ilgiyle izledi.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, aşıklık geleneğini yaşatmak adına bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirti. Aşık Erol Ergani de Körfez Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Başkanımız Şener Söğüt'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi gerçekten böyle güzel bir otağda sizlerle buluşmamızı sağladı" dedi.

Katılımcılar

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Aşıklar Çadırı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.