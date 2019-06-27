Askerden yeni gelen genç motosiklet kazası sonrası öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan genç, 18 gündür tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İzmit Milli İrade Meydanında Atatürk Bulvarı yönünden Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne seyir halinde olan Muhammet Enes M. idaresindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Cengiz Topel Bulvarı yönünden gelen Kadir Kaçar (22) idaresindeki 34 EN 4639 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Kadir Kaçar, yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kaçar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı sürücü Kadir Kaçar, hastanede 18 gündür devam eden tedavisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Askerden yeni geldiği öğrenilen Kadir Kaçar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyon'a gönderildi.