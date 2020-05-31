İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Askıda Gıda zinciri yüzlerce ailenin sofrasına aş oldu

İzmit Belediyesinin korona virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak marketlerde başlattığı Askı Gıda kampanyasında yüzlerce ailenin sofrasına gıda paketleri ulaştırılmaya devam ediliyor.


İzmit Belediyesinin korona virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak başlattığı Askıda Gıda kampanyası ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Vatandaşların market alışverişlerinde fazla ürün alarak kasa girişlerine kurulan Dayanışma Askılarına bıraktığı erzaklar gün sonunda toplanarak belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Uygulamanın başladığı ilk günden bu yana yüzlerce ailenin gıda ihtiyacı, İzmit halkının hediyesi oldu.


Vatandaşların market alışverişlerinde veya online alışverişlerinde fazladan ürün olarak ihtiyaç sahiplerine destek olduğu uygulama özellikle Ramazan ayında büyük ilgi gördü. Ramazan ayının ardından vatandaşların ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiği Askı Gıda kampanyasıyla birlikte İzmitliler yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi yardımında bulunmuş oldu. Kampanya tüm hızıyla devam ederken, Dayanışma Askılarının kurulduğu market sayısı da günden güne artıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.