Askıda Gıda zinciri yüzlerce ailenin sofrasına aş oldu

İzmit Belediyesinin korona virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak başlattığı Askıda Gıda kampanyası ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Vatandaşların market alışverişlerinde fazla ürün alarak kasa girişlerine kurulan Dayanışma Askılarına bıraktığı erzaklar gün sonunda toplanarak belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Uygulamanın başladığı ilk günden bu yana yüzlerce ailenin gıda ihtiyacı, İzmit halkının hediyesi oldu.

Vatandaşların market alışverişlerinde veya online alışverişlerinde fazladan ürün olarak ihtiyaç sahiplerine destek olduğu uygulama özellikle Ramazan ayında büyük ilgi gördü. Ramazan ayının ardından vatandaşların ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiği Askı Gıda kampanyasıyla birlikte İzmitliler yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi yardımında bulunmuş oldu. Kampanya tüm hızıyla devam ederken, Dayanışma Askılarının kurulduğu market sayısı da günden güne artıyor.