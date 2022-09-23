ASM ve hizmet binasının temeli atıldı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kamulaştırması tamamlanan, projesi hazırlanan ve hafriyat çalışması biten Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, spor salonu ve muhtarlık hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Törende, Yenimahalle'nin önemli bir ihtiyacını giderecek projenin temel betonu döküldü. Kurban kesilip duaların yapıldığı programda butona basan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu proje halkımızın bizden talebiydi. Önce yerin kamulaştırmasını yaptık, daha sonra projeyi hazırladık ve şimdi de temelini atıyoruz. Yenimahalle'de belediye olarak ilk defa böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu alanda Aile Sağlığı Merkezi, Spor Salonu ve Muhtarlık hizmet ofisinin yanı sıra yeşil alanda yapacağız ve halkımızın nefes almasına imkan sunacağız. Göreve geldiğimiz günden bugüne halkamızın talepleri ve şehrimizin ihtiyaçlarını doğrultusunda projeler üretiyoruz. Aynı anlayışla çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.