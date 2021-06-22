Ataevler köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor

Ataevler Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, köprüsünün kısa zamanda tamamlanması için çalışmaların ivedilikle devam ettiğini açıkladı.

Kartepe Ataevler Köprüsü'nde duraksayan çalışmalar Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın girişimleri ile yeniden başlamıştı. Ayak bağlantıları yapılmaya başlanan ve hızla bitme aşamasına gelen köprü, Ataevler ve Sarımeşe Mahallerini birbirine bağlamasının yanı sıra Kent Meydanı'na da güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlayacak. Köprüdeki çalışmaları yakından takip eden Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Köprüdeki çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “TCDD'nın çalışma takvimi ile hızla ilerleyen bu çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz. Ataevler Mahallemiz ile Kent Meydanı arasında ulaşımı sağlayacak olan bu bağlantı yolu ile önemli bir ihtiyacımızı gidermiş olacağız” dedi.

Yaya ve araç geçişinin sağlanacağı köprü 2 şerit halinde 12 metre genişlik, 450 metre uzunluğunda planlanıyor. 8 beton ayak ile 7 açıklı olarak planlanan köprü, tren yolunun üzerinden bağlantıyı sağlayacak.