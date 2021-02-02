Ataevler Köprüsünde çalışmalar sürüyor

Ataevler Köprüsündeki çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bürokratlarından bilgi aldı. Başkan Kocaman, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirterek, Ataevler Köprüsünün, Ataevler ve Sarımeşe Mahallerini birbirine bağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlayacağını söyledi.

Yaya ve araç geçişinin sağlanacağı köprü 2 şerit halinde 12 metre genişlik, 450 metre uzunluğunda planlanıyor. 8 beton ayak ile 7 açıklı olarak planlanan köprü, tren yolunun üzerinden bağlantıyı sağlayacak.