İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ataevler Köprüsünde çalışmalar sürüyor

Kartepe Belediyesi tarafından Ataevler-Sarımeşe mahallerini birbirine bağlayacak olan Ataevler Köprüsünde yapılan çalışmalar devam ediyor.


Ataevler Köprüsündeki çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bürokratlarından bilgi aldı. Başkan Kocaman, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirterek, Ataevler Köprüsünün, Ataevler ve Sarımeşe Mahallerini birbirine bağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir ulaşım sağlayacağını söyledi.


Yaya ve araç geçişinin sağlanacağı köprü 2 şerit halinde 12 metre genişlik, 450 metre uzunluğunda planlanıyor. 8 beton ayak ile 7 açıklı olarak planlanan köprü, tren yolunun üzerinden bağlantıyı sağlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.