Atakan ve arkadaşları kabirleri başında anıldı

KOCAELİ (İHA) – Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından olan ve 48 yıl önce geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları Feridun Özbay, İsmail Kolaylı ve Abdurrahman Yüksel mezarları başında anıldı.

Bağçeçme Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra AK Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, AK Parti İzmit Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, CHP İzmit Belediyesi Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Kaman, belediye meclis üyeler, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Atakan ve arkadaşlarının kabrine karanfil bırakılıp dua edilen anma etkinliğinde konuşan Başkan Doğan, “Bu şehir için bir çivi çakan, alın teri döken, emek veren her kim varsa onları unutmamak onları şükranla yad etmek gerekiyor. Leyla Atakan'ın o yıllarda bir kadın olarak ortaya çıkıp, bir belediye başkanı olma iradesi şuanda bile bizi etkiliyor. O hakikaten farklı, güçlü ve özellikli bir insandı. Çok değerli ve güzel hizmetler yaptı. Leyla Atakan ve görev arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Biz onları unutmayacağız. Bize düşen bu vefayı göstermek ve bu görevlerde de onlara layık çalışmalar yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Bağçeşme'deki anma etkinliğinin ardından Atakan ve arkadaşları için Fevziye Camii'nde mevlit okutuldu.