Ataşehir Mahallesi'ne sağlık ocağı yapılıyor

Kartepe Belediyesi tarafından Ataşehir Mahallesi'nde bulunan muhtarlık binası sağlık ocağına dönüştürülüyor.

Ataşehir Mahalle Parkı içerisinde bulunan ve uzun süre mahalle muhtarlığı olarak hizmet veren bina, Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden planlanarak sağlık ocağına dönüştürülüyor. Yapımına başlanan sağlık ocağı, 115 metrekare alanda hizmet verecek. Sağlık ocağı binası içerisinde 3 doktor, 1 hemşire, bebek odasının yanı sıra bekleme salonu da yer alacak.

Sağlık ocağında incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yatırımlarımızı, vatandaşlarımızdan gelen talep, öneri ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Ataşehir Mahallesi'nde artan nüfus ile birlikte bölgenin ihtiyacı olan sağlık ocağımızın çalışmalarını kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.