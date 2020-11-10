İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk 82. Ölüm yıl dönümünde Başiskele'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Başiskele'de düzenlenen törenle anıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Başiskele Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Garnizon Komutanı Deniz Albay İbrahim Hakkı Er, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri, gaziler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlanan törende çelenk sunumları sonrasında saatler 09.05'i gösterirken çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.