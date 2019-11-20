Atatürk Belgeseline İzmitliler'den yoğun ilgi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşümden çıkarılarak tarihe kazandırılan saklı hazine 1973 yılı yapımı Atatürk belgeseli, 81 yıl önce Ata'nın na'şını Ankara'ya uğurlayan İzmitlilere duygu dolu anlar yaşattı.

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün na'şının İzmit'ten Ankara'ya götürülüşünün 81. yılında herkesi duygulandıran bir etkinliğe imza attı. İzmit Belediyesi, 1973 yılında İzmitli yönetmen Kunt Tulgar'ın yapımını üstlendiği büyük önderin hayatını anlatan ve dönemin görüntülerini içeren ‘Atatürk' belgeselinin film bobinlerini geri dönüşümde bulan Cemal Derya ile iş birliği yaparak eşsiz eseri, İzmit'te tarihi bir binada yapılan gösterimle vatandaşlarla buluşturdu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Atatürk belgeselinin yapımcısı Kunt Tulgar ve Ata'ya saygılarını sunmak isteyen çok sayıda İzmitli katıldı.

Gösterim öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “19 Kasım İzmit için önemli bir tarih. Atamızın manevi huzurunda bir kez daha kendisini saygıyla anıyoruz. Çok ilginç bir şekilde bu akşam sizlerle buluşturacağımız belgeselin bobinlerine ulaştık. Büyük dikkati sayesinde bobinleri geri dönüşümde bulan ve bizlere ileten Cemal Derya'ya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli yapımcı Kunt Tulgar'a da bizi böyle bir eserle buluşturduğu için ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Huzurlarınızda bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Katılımcılar arasında yer alan ve Atatürk'ün İzmit'e geldiği dönemde henüz çocukken kendisiyle karşılaşan Fikret Gezenler, Ata'yla yaşadığı anısını gözyaşları içinde paylaştı. Fikret Gezenler, “O dönem Yeni Turan'da talebeydim. 3 kız arkadaşımla birlikte Atatürk'ün geldiğini duyunca okulda kaçtık. Şu anda Merkez Bankası'nın bulunduğu tersane yoluna indik. Atatürk arabasından bastonu ve fötr şapkasıyla indi. Biz ona ulaşmaya çalışırken, askerler bizi tuttu. Atatürk ise ‘Bırakın gelsinler' diye askerlere seslendi. Önce kız arkadaşlarım Atatürk'e koşarak ellerinden öptü. Ardından ben giderek elinden öptüm. Atatürk bize dedi ki; ‘Evlatlarım biz bu vatanı düşman işgalinden kurtardık. Şimdi de vatanı size emanet ediyorum” diye konuştu.

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Atatürk belgeselinin İzmitliler ile buluşmasına katkı sunan yapımcı Kunt Tulgar'a ve eski bobinlere ulaşan Cemal Derya'ya teşekkür plaketi takdim etti. Konuşmaların ardından izleyiciler ile buluşturulan Atatürk belgeseli herkese duygusal anlar yaşattı. Gösterim esnasında Atatürk'ün kendi sesinden yayınlanan konuşmalarda Kurtuluş Mücadelesi dönemine ait görüntülerde ve na'şının taşındığı sahnelerde izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. 120 dakikalık gösterimi soluksuz izleyen seyirciler, gösterim bitiminde Ata'ya olan saygılarını bir kez daha göstermek ve yapıma emek verenleri onurlandırmak için belgeseli ayakta alkışladı.