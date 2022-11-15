Atatürk Caddesi konfora kavuşuyor

Başiskele'de bulunan Atatürk Caddesi'nde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Kaldırım ve orta refüj bordür çalışmalarının yapıldığı caddede incelemelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Kentimizi daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek için hep birlikte güzel işler yapacağız" dedi.

Altyapı çalışmaları dolayısıyla eski asfaltı kazınan Atatürk Caddesi'nde kaldırım ve orta refüj bordür çalışmaları yeniden yapılıyor. AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ile birlikte caddede incelemelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Cadde ve sokakları ışıl ışıl, konforlu ve güvenli yolları, yemyeşil vadileri ve rengarenk çiçeklerle bezenmiş parkları ve sosyal alanları ile Başiskele'mize değer katmak için yaz kış demeden durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Kentimizi vatandaşlarımız için daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek için hep birlikte güzel işler yapacağız" dedi.