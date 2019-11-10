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Atatürk Müzesine okullardan büyük ilgi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından açılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait değerli eşyaların ve tabloların bulunduğu müze, okullardan büyük ilgi görüyor.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından açılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait değerli eşyaların ve tabloların bulunduğu müze, okullardan büyük ilgi görüyor.


İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk'e ait 150 obje ve 300 tablonun yer aldığı dünyanın en büyük Atatürk Müzesi'ni Kocaelililer'le buluşturdu. Açıldığı günden bu yana Kocaelililerin uğrak noktası olan müzeye özellikle okullar yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler ve öğretmenlerin sıklıkla ziyaret ettiği müzede öğrencilere rehber eşliğinde bilgiler veriliyor.

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