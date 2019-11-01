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Atatürk Müzesini 5 günde 7 bin 100 kişi ziyaret etti

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından şehre getirilen dünyanın en büyük Atatürk Müzesini 5 günde 7 bin 100 kişi ziyaret etti.


İzmit'e gelen Atatürk Müzesi, toplumun her kesiminden ziyaretçilerini ağırlıyor. Atatürk'e ait 150 obje ve 300 adet tablo ve fotoğrafın yer aldığı müzeyi açıldığı günden itibaren 7 bin 100 kişi ziyaret etti. Uzman araştırmacılar tarafından gezdirilen müzede Atatürk'e ait eşyalar, ziyaretçilere duygusal anlar yaşatırken, gururu ve hüznü bir arada yaşatıyor. Ziyaretçiler, Atatürk'ü yakından tanıma, hissetme imkânı tanıma imkanını yakaladıkları müzeyi kente getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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