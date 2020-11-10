Atatürk'e özel hazırlanan 182 çiçekli fotoğraf alanına yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Pişmaniyeciler meydanına 182 Atatürk çiçeğinin yer aldığı fotoğraf alanı oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'in sembolü niteliğindeki pişmaniye için yaptığı meydana Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları kapsamında 182 adet Atatürk çiçeği yerleştirdi. Çelenk töreninin ardından Pişmaniyeciler meydanına giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'da eşlik etti. Fotoğraf alanında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün yapımını tamamladığımız pişmaniyeciler meydanına 182 Atatürk çiçeğinin yer aldığı fotoğraf alanı oluşturduk. Şüphesiz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizi kurarak tam bağımsızlık yolunda çok önemli çığırlar açtı. Bugünde ülkemiz güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Gerçek bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıktır. Bizde ülkemizin tam bağımsızlığı için istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.

Pişmaniyeciler meydanına 10 Kasım Atatürk'ü anma günü kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca kurulan fotoğraf alanı 3 gün boyunca meydanda olacak. Vatandaşlar 3 gün boyunca alana giderek oluşturulan alanda fotoğraf çekebilecek.