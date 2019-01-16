Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

KOCAELİ(İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını Kocaeli'de düzenlediği tarih olan 16 Ocak 1923'ün 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kasr-ı Hümayun'da bir grup gazeteciyle bir araya geldiği ilk basın toplantısının 96. Yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Gazetecilerin Basın Onur Günü olarak da kutladığı günde il basın toplantısına ev sahipliği yapan Kasr-ı Hümayun'da düzenlenen törene katılım yoğun oldu.

Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Çatak ve yönetim kurulu üyeleri, il protokolü ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Atatürk'ün İzmit'e ayak bastığı İzmit Tren Garı'nda başlayan etkinlikler, İzmit Saat Kulesi önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakılması sonrasında Kasr-ı Hümayun'da devam etti. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından oluşturulan 16 Ocak İzmit Medya evinin açılması ile törenler sona erdi.