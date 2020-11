Atatürk'ün sevdiği şarkılar Gebze'de seslendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kültür ve sanat etkinliklerine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın döneminde de tüm pandemi önlemlerini alarak bu etkinliklerini sürdürüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısı ile Kocaeli genelinde çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda Gazi Atatürk'ün sevdiği şarkılar Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın da katıldığı programa Gebzeli vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Solist Bekir Ünlüataer'in seslendirdiği Atatürk'ün en sevdiği şarkılar ile Gebzelilerin hoşça vakit geçirdiği konser, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlendi. Konserin sonundaki çiçek takdiminde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Bu anlamlı günde bizi duygudan duyguya savuran değerli sanatçımız Bekir Ünüataer'e teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanı rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Her yaştan izleyicinin ilgi gösterdiği konserde, salona giriş yapılmadan önce her seyircinin ateşi ölçüldü. Salonda her seyircinin birer koltuk boş bırakarak takip ettiği konserde, maske kuralına da titizlikle uyuldu. Ayrıca kültür merkezine giren herkesin HES Kodu sorgulaması yapıldı.