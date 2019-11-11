Atıcılar hünerlerini sergiledi

Atıcılık Trap Şampiyonası” düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından " 3. Atıcılık Trap Şampiyonası" düzenlendi. Şampiyona öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde sporcular tarafında saygı atışı ile anıldı. 3 kategoride düzenlenen şampiyonada Genç Erkeklerde Mehmet Özer, Büyük Bayanlarda Safiye Sarıtürk, Büyük Erkeklerde geçen yılın şampiyonu KBB Kağıtspor'lu milli sporcu Murat İlbilgi birinci oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Atış Poligon'unda gerçekleştirilen şampiyonayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve KBB Kağıtspor 2. Başkanı Serhan Çatal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun TAAF Kocaeli İl Temsilcisi Alparslan Arslan, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 6 sporcu ile İstanbul, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bursa, Düzce, Aydın ve Konya'dan 20 kulüpten Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2018 Türkiye sıralamasında ilk 50'ye girmiş ve milli takımda görev almış sporcular katıldı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3. Atıcılık Trap Şampiyonası'nı izleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye´nin değişik bölgelerinden şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. Şampiyona sonrasında açıklamada bulunan Başkan Büyükakın, şampiyonanın atıcılık sporunun gelişmesi ve bu spor dalına gönül verenler için geleneksel olarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak atıcılık sporuna gönül veren kardeşlerimize bir imkân sağlıyoruz. Atıcılık sporumuzun düzenlenen şampiyonalarla gelişmesine vesile olmamızdan dolayı mutluluğumuz artıyor” dedi.

Büyük Erkekler kategorisinde KBB Kağıtsporlu milli sporcu Murat İlbilgi birinci olurken Servet Sivrikaya ikinci, Yavuz İlnam üçüncü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular, kupa, madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahrir Büyükakın'ın elinden aldı. Büyük Bayanlarda Safiye Sarıtürk birinci olurken, Rümeysa Pelin Kaya ikinci ve Dilara Bedia Kızılsu üçüncü oldu. Büyük Bayanlarda dereceye giren sporcuların ödüllerini MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve KBB Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal takdim etti.

Genç Erkeklerde Mehmet Özer birinci, Erdoğan Kaya ikinci ve Anıl Karakaya üçüncü oldu. Geleceğin yıldızları, ödüllerini ve madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve KBB Kağıtspor 2. Başkanı Serhan Çatal ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi'nin elinden aldı.