Atık dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe yolunda boş araziye dökülen atıkları kaldırırken, sorumluların tespiti için adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi İlimtepe yolu üzerindeki boş alana bırakılan atıkla ilgili adli işlem başlattı. Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleriyle birlikte alana giderek incelemeler yaptı. Alana dökülen gri renkli, granül formada atıklar bulunduğu yerden kaldırılarak bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi.

Atıkları dökenlerin tespitine yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyusunda bulunuldu. Savcılık tarafından yürütülecek soruşturma tamamlanıncaya kadar atıkların İZAYDAŞ tesisleri içerisinde geçici olarak bekletileceği, soruşturmanın tamamlanması sonrasında ise bertaraf edileceği öğrenildi.