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Atık konteynerlerine bakım ve temizlik yapıldı

Başiskele Belediyesi, ilçedeki evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin hem bakım ve onarımını hem de temizliğini yerinde yapıyor.


Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan problemleri anında çözüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri temizlik çalışmalarında kullanılan araç ve gereçleri yenileyerek görsel anlamda da çevre temizliğine katkı sağlıyor. Vatandaşların ve belediye ekiplerinin tespitleri sonucu eskiyen, tekerleri kırılan konteynerler yerinde tamir edilirken, paslanan ve boyası dökülenler atölyelerde tekrar boyanarak yeniden yerlerine koyuluyor. Çalışmalarda çöp ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarım ve boyama işlemlerini tamamlanarak aynı zamanda belediyeye tasarruf sağlanıyor.

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