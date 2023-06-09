İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oluyor

Başiskele’de toplanan geri dönüşüm malzemeleri, hurda levhalar, metaller ve atık ahşaplardan sokak hayvanları için yeni yuvalar yapılıyor.

Başiskele'de toplanan geri dönüşüm malzemeleri, hurda levhalar, metaller ve atık ahşaplardan sokak hayvanları için yeni yuvalar yapılıyor.


Başiskele Belediyesi, ilçede toplanan atık malzemeleri değerlendiriyor. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde toplanan geri dönüşüm malzemeleri, hurda levhalar, metaller ve atık ahşaplardan sokaktaki can dostları kedi ve köpeklere yeni yuvalar yapılıyor. Belediye ekipleri, yıl içerisinde belediye birimleri tarafından kullanılan malzemelerden arta kalanlar ya da hurda olarak toplanan geri dönüşebilir malzemeleri atölyelerde yeniden işleyerek, sokak hayvanları için sıcak yuva haline getiriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.