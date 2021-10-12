Atık sebze ve meyveler tarıma kazandırılacak

Derince'de hayata geçirilen, "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi" kapsamında toplanılan ürünlerden oluşacak kompost gübreyle gıda israfının önüne geçilmesi planlanıyor.

Türkiye'de farklı illerde uygulanan proje, Derince'de de faaliyete geçirildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ve ekibi ile belediye yetkilileri ilk olarak proje uygulama alanında incelemelerde bulundu. Yenikent Kapalı Pazarda atık ürünler toplanıp, ayrıştırıldı. Projenin ileriki aşamasında ise hazırlanan sahada kompost işlemlerine başlanacak.

"Gübreye dönüşecek"

Derince Belediyesi olarak projeye önem verdiklerini belirten Başkan Aygün, "Hayata geçireceğimiz atık yönetimi projesiyle pazar yerlerinde sebze ve meyve atığı israfının önüne geçmeyi hedefliyoruz. İlçemizde haftanın 6 günü 7 ayrı noktada kurulan pazarlarımızda kalan gıda artıklarını toplayarak, doğal ve eski yöntemlerle kompost gübreye dönüştüreceğiz. Topladığımız ürünlerden oluşacak zengin kompost gübremizle hem gıda israfının önüne geçecek hem de tarlalarımızı bereketlendireceğiz. Kompost gübrenin verimi dolayısıyla bu uygulamamızın yaygınlığının artması tarımdaki su kullanımını da ciddi oranda düşürecek" dedi.