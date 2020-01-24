Gebze Belediyesi tarafından atık toplama kampanyası çerçevesinde bitkisel atık yağlar evlerden alınarak ekonomiye kazandırılıyor. Gebze Belediyesinin başlattığı uygulama kapsamında 5 litre atık yağ teslim eden vatandaşlara deterjan hediye ediliyor. Kampanyayla toplanan atık yağlar ise lisanslı bir firma tarafından biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Gebze'nin tüm mahallerini kapsayan çalışma sayesinde, doğanın kirlenmesinin önüne geçilmesi, daha yaşanılabilir bir Gebze hedefleniyor.

Konuyla ilgili Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Doğanın korunması için bitkisel atık yağların lavabolara dökülmemesi, geri dönüşüme kazandırılması oldukça önemli. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.