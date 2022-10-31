Atıl arazilere buğday ekildi

16 dönümün 3,5 dönümünde ise belediye tarafından atıklardan elde edilen kompost kullanıldı.

Sevindikli, Sipahiler ve Şemsettin köylerindeki parça parça toplam 16 dönümü bulan arazide tohumlama gerçekleştirilirken, 3,5 dönümlük alanda ise belediye tarafından dal ve yapraklar ile pazar atıklarından elde edilen kompost gübre kullanıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, "Atıl durumdaki arsalarımıza sertifikalı buğday tohumu ekimi gerçekleştirdik. 16 dönüm arazinin 3,5 dönümünde dal, yaprak ve pazar atıklarından elde ettiğimiz kompost gübre kullandık. Toplamda 20 ton kompost serimi gerçekleştirdik. Hasat döneminde de 3,5 dönümlük elde ettiğimiz alandaki verim ile diğer alanlardaki verimi karşılaştıracağız. Eğer sonuçlar verimli çıkarsa çiftçilerimize de kompost gübre teminini sağlayacağız" denildi.