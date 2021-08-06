Atıl durumda olan okul, kadınların hizmetine sunuluyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çavuşlu Mahallesi'ne bağlı Çancılar mevkiinde bölge halkı için önemli olan bir projeyi hizmete sunuyor. Derince Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ile atıl durumdaki eski okul binası yenilenerek, yerine çok amaçlı bir kültürel ve sosyal alan inşa etti. Yapılan çalışmalarla binanın iç zemini seramikle kaplanırken, binaya ilave olarak tuvalet ve mutfak yapıldı. Boya ve sıva çalışmalarının tamamlandığı yapının iç düzenlemelerinin ardından peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Bahçe kısmında köy fırınının yanı sıra çocuk oyun parkının da yer aldığı tesis yarın saat 14:00'te gerçekleşecek açılış töreni ile hizmete açılacak.