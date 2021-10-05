Atıl durumda olan park yenilendi

Bu kapsamda Körfez Belediyesi Atatürk Lisesi'nin arka kısmında bulunan atıl parkı yeniledi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne bu yıl içerisinde iki park kazandıran Körfez Belediyesi, mevcut parklarda da düzenlemeler gerçekleştirerek vatandaşların ve çocukların daha rahat kullanımı için çalışmalar yürütüyor. Mimar Sinan Mahallesi'nde de uzun zamandır atıl durumda olan ve kötü bir görüntüye sahip olan Atatürk Lisesi arka kısmındaki park yenilendi. Yeniden projelendirilen park için gece aydınlatmaları da eklendi.