Atış poligonunda avcılar mücadele etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avcılık Sporting Atış Turnuvası'nda avcılar kıyasıya mücadele ettti.

Kocaeli Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Kağıtspor tarafından organize edilen şampiyonaya 100'ü aşkın avcı ve atıcılık meraklısı katıldı. Şampiyonada avcılar Sporting tarzında hünerlerini sergiledi. Şampiyona ile avcılar resmi bir müsabaka çerçevesinde belirli kurallar dahilinde eşit şartlarda mücadele etti. Farklı açılardan çıkan plaklara 2 seriden 14 atış gerçekleştiren sporculardan hedefleri en çok vuran 6 sporcu finale kalmayı başardı. Düzenlenen şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi katıldı.

Final atışları sırasında avcılar şampiyon olmak için kıyasıya rekabet etti. Final atışları sonunda 1'inci Burak Tanıl, 2'nci Mustafa Ceylan olurken Cengiz Aydemir ise 3'üncü olmayı başardı. Şampiyonada final atışlarından önce Büyükşehir Belediyesi tarafından müsabakalara katılan sporculara, günün anısına çekiliş ile çeşitli hediyeler verildi. Bütün katılımcılara katılımlarından ötürü içerisinde anı madalyası ve katılım belgesi bulunan hediye paketleri verildi. Turnuvaya katılan 12 ilçedeki avcılık ve atıcılık derneklerini, şampiyonayı düzenlemesinden dolayı Büyükşehir Belediyesine memnuniyetlerini iletirken bu tarz etkinliklerin devamını istediklerini belirttiler.