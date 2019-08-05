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Atletizm yaz spor okuluna büyük ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren atletizm yaz spor okulları, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında hayata geçirdiği ücretsiz spor okulları hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda dünyanın en popüler ve en eski spor dallarından olan atletizm branşına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Tecrübeli antrenörler yönetiminde çalışan minik atletlere, öncelikle sağlıklı bireyler olmak adına ilk adımlar attırılıyor. Atletizm branşına katılan yaz spor okulu öğrencileri, spor disiplini, yarışma ruhu ve başarma güdüsü öğrenme fırsatı buluyor. Dünyanın en popüler ve en eski spor dallarından olan atletizm, özellikle çocuk yaşlarda başlanması ile diğer spor branşlarına da alt yapı oluşturma özelliği taşıyor.


Atletizm yaz spor okulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu, Dilovası Polisan Spor Salonu, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Profesyonel antrenörler nezaretinde 387 minik sporcu, atletizm eğitimi alıyor.

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