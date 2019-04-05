Kocaeli'nin Derince ilçesinde virajı alamayarak yol kenarındaki su kanalına devrilen ATV'den düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celil Koçlu (76) idaresindeki ATV ile seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarında bulunan su kanalına yan yattı. Kazada sürücü Celil Koçlu ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil uyardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Koçlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayta döndürülemeyen Celil Koçlu'nun cenazesi ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.