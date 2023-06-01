Ava giderken avlandılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koruma altındaki kuş gözlem alanında kaçak midye avcılığı yapan 6 kişi deniz polisine yakalandı. Polisi karşısında görünce şaşıran midye avcısı, "Devlet babadan kaçıyorlar. Ele başı sudan çıkmadı" diyerek arkadaşlarını şikayet etti.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde göçmen kuşların sıklıkla konakladığı bölgede 6 kişinin midye avladığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Karşılarında polisleri gören kaçak midye avcıları şaşkınlık yaşadı. Ekipler, kaçak midye avcılarını sudan çıkmaları için uyardı. Ekiplerin uyarılarına rağmen sudan çıkmayan şahıslar, midye toplamaya devam etti. Polisin "Kovalamaca mı yaşayalım. Ne istiyorsunuz?" uyarısını dikkate alan 2 midye avcısı sudan çıktı.

"Devlet babadan kaçıyorlar"

Arkadaşlarını polise şikayet eden midye avcısı, "Devlet babadan kaçıyorlar. Ele başı sudan çıkmadı" dedi. Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak şekilde avlanan şahıslara "Su Ürünleri Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Sazlık alanda saklanıyordu, yakayı ele verdi

Öte yandan, sazlık alanda bir kişinin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Aranan şahıs polis merkezine götürüldü.