Avcılar ve atıcılar Körfez'de buluştu

'sı düzenlenen Avcılık Bayramı Şenliklerine katıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Sevindikli Güreş Meydanı yanında oluşturulan atış alanında Körfez Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Recep Kan ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliklere; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, meclis üyeleri ve çevre illerden atıcılar da katıldı.

Körfez Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Recep Kan, Başkan Şener Söğüt'e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Şener Söğüt de alanda şenliğe katılan atıcılarla sohbet etti. Çevre illerden gelen atıcılar atış alanı için Başkan Şener Söğüt'e teşekkür ederken, Başkan Şener Söğüt de bu tür etkinliklere desteklerinin süreceğini belirtti. Başkan Şener Söğüt daha sonra atıcılarla birlikte hem tüfekle hem de okla atış gerçekleştirdi.