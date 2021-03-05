Avluburun'a mahalle konağı ve düğün salonu yapılacak

Avluburun Mahallesi'ni ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Mahalle konağı ve düğün salonu yapılacak olan yerlerde inceleme yaptık. Bu projelere en kısa sürede başlayacağız. Hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Avluburun Mahallesi'nde incelemelerde ve temaslarda bulundu. Başkan Kocaman'ın ziyaretine Avluburun Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Akyol eşlik etti. Belediye Başkanı Kocaman ilk olarak mahalle meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocaman, Avluburun Mahallesi'ne yapılacak olan mahalle Konağı ve düğün salonunun yapılacağı yerleri inceledi. Kocaman, yapılacak olan tesisler ile Avluburun'un mahalle kimliğinin pekişeceğini söyledi.

"En kısa sürede çalışmalara başlayacağız"

Avluburun Mahallesi'nde gördüğü çocuklara hediye veren Başkan Kocaman, tarlalarda çalışan vatandaşları da ziyaret etti. Temasları sonrasında değerlendirmede bulunan Kocaman “Bugün temiz havasıyla, doğasıyla Kartepemizin en güzel mahallelerinden Avluburun'da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahalle konağı ve düğün salonu yapılacak olan yerlerde inceleme yaptık. Muhtarımızı ve mahalle sakinlerimizi dinledik. Bu projelere en kısa sürede başlayacağız. Hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.