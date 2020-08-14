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AVM'de iskeleden düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Symbol alışveriş merkezinde, bir mağazada yapılan tadilat sırasında iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Symbol alışveriş merkezinde, bir mağazada yapılan tadilat sırasında iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı.


Olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Symbol alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM'de bir mağazada yapılan tadilatta çalışan E.D. ismli işçi dengesini kaybederek iskeleden sert zemine düştü. Yaralanan işçiyi gören arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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