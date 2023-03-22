Avrupa Konseyi'nde depremzedeler için saygı duruşu

Bu yıl Fransa'nın Strazburg şehrinde 44. Genel Kurulu düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Genel Kurul toplantısına katıldı. Kongrenin 44. Genel Kurulu Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden depremzedeler için saygı duruşu ile başladı. Kongrede bir konuşma yapan Türk Delegasyonu Başkanı Büyükakın, “Büyük bir felaket yaşadık. Yurt dışından gelen ekiplerin bizim ekiplerimizle nasıl fedakarca çalıştığına şahitlik ettim. Zor zamanlarımızda bize destek olmak için yaptıklarınızı asla unutmayacağız” dedi.

“Büyük felaketlerin yaşandığı dönemlerde insanoğlunun birbirine ihtiyacı vardır”

Genel kurul toplantısında söz alan Başkan Büyükakın, Kongre üyelerine gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti. Büyükakın, “Özellikle böyle büyük felaketlerin yaşandığı dönemlerde insanoğlunun her zaman birbirine ihtiyacı vardır. 6 Şubat sabahı ülkemiz büyük bir felakete uyandı. İlk saatlerde Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ve yardım ekipleri depremin merkez üssü Maraş'a akın etti. İlerleyen saatlerde depremin sadece Maraş'ta değil, çevresindeki 10 ilde daha yıkıcı etkilerinin olduğunu öğrendik. Felaketin boyutu nedeniyle hükümetimiz uluslararası yardım çağrısında bulundu” diye konuştu.

"Yaptıklarınızı asla unutmayacağız"

Afet bölgesinde yaklaşık bir ay kaldığını ve dünyanın her yerindeki yardım ekiplerini orada gördüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, “Aynı zamanda merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin ve gönüllülerin uyum ve özveri içinde çalışmalarına şahit oldum. Bu tür büyük afetlerin yönetiminde yerel yönetimlerin çok başarılı çalışmalara imza attığına şahit olduğumu da belirtmeliyim. Ne yazık ki sosyal medya manipülasyonlarının özverili ekiplerin işlerini ve afetzedelerin hayatını nasıl zorlaştırdığını da gördüm. Elli bine yakın canımızı kaybettik. Yardıma muhtaç çok sayıda yaralı ve depremzedemiz var. Felaketin büyüklüğüne rağmen çok çabuk toparlanmaya başladık. Hala yapılacak çok iş var, bu yüzden yardıma ihtiyaç var. Bu nedenle düzenlediğiniz dayanışma etkinliğini çok anlamlı buluyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarımızda bize destek olmak için yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Depremde kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyorum. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara sağlık diliyorum” şeklinde konuştu.