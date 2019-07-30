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Avrupa Şampiyonası'ndan iki önemli derece

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu judocular, 2020’de yapılacak olan Olimpiyat oyunlarına emin adımlarla ilerliyor.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu judocular, 2020'de yapılacak olan Olimpiyat oyunlarına emin adımlarla ilerliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mavi Beyazlı judokalar 26-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Genova kentinde yapılan İBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. Katıldığı birçok turnuva ve şampiyonadan başarıyla dönen ve spor otoriteleri tarafından 2020 Olimpiyat madalyasına en yakın isim olarak gösterilen Zeynep Çelik Aydın, kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha ekledi. Bu sonuçlarla Zeynep, en yakın rakibine olan farkı iyice açtı ve zirvedeki yerini korudu.


2017 Avrupa üçüncüsü olan Büyükşehir Kağıtsporlu Recep Çiftçi ise üst düzey performans sergileyerek spor severlerin alkışlarını topladı. Finalde Romanyalı rakibine talihsiz şekilde mağlup olarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

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