Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kent meydanını renklendirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Delegasyonunca "Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde 23-30 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanacak olan “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri başladı. İlk etkinlik İzmit Kent Meydanında gerçekleştirildi.

Etkinliklerin ilk günündeki programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Burada eğlenmek ve aynı zamanda sağlıklı yaşamak için spor organizasyonumda bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Büyükşehir olarak Avrupa Spor Haftası kapsamında yaşam boyu spor için sporun hayatın tümüne yayılması için sporun bir yaşam biçimi olması için etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

Etkinliklere katılmak için İzmit Kent Meydanına gelen gençlere spora dair tavsiyelerde bulunan Başkan Büyükakın, çocuk ve gençlerle birlikte çeşitli branşlarda spor yaparak onların heyecanına ortak oldu. Covid-19 kuralları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, proje paydaşları iş birliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu faaliyetler gerçekleştiriliyor. Türkiye'de eş zamanlı olarak İzmit Kent Meydanı'nda başlayan organizasyonda floor curling, masa tenisi, şişme rodeo, şişme oyun parkuru, golf, çuval yarışı, halat çekme, halk oyunları ve karizma show etkinlikleri düzenlendi.

Spor Okulları, Bilgievleri öğrencileri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, tüm illerde de gerçekleştirilecek.