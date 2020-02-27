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Avrupalı gençler, Türk tarihine hayran kaldı

Erasmus kapsamında Kocaeli’yi ziyaret eden uluslararası öğrenciler, Büyükşehir Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Erasmus kapsamında Kocaeli'yi ziyaret eden uluslararası öğrenciler, Büyükşehir Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi, Erasmus kapsamında Kocaeli'yi ziyaret eden uluslararası öğrencileri ağırladı. Avrupa ülkelerinden öğrenciler, Kocaeli ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'na bağlı olarak Seka Kültür Alanı'nda bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi, Minyatür ve katı bölümünü ziyaret etti. Avrupalı gençler, burada eğitmen Deniz Gülsüm Sarıbay'dan minyatür ve katı sanatının kadim tarihi ve kökleri ile ilgili bilgi aldı.


Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde bulunan eserleri inceleyen öğrencilere, eğitmen Deniz Gülsüm Sarıbay tarafından minyatür sanatının nasıl yapıldığına dair bir atölye çalışması yapıldı. Bu sanatı deneyimleme fırsatı bulan Polonya, İspanya, Fransa ve Romanya'dan 12-14 yaş aralığından 25 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte ve Türkan Dereli İlkokulu Müdür Yardımcısı Yasemin Suçeken mihmandarlığında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


Kültürel varlıklarımızı incelemek için Kocaeli'ye gelen Avrupalı gençler, Türk kültürünün önemli bir öğesi olan Türk Süsleme Sanatları'nı inceledi. Süsleme sanatlarının tarihi kökleri hakkında bilgi sahibi olan gençler, ülkelerine kadim bir geçmişe ve sanata sahip Türk tarihine hayran bir şekilde döndü.

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