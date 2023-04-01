Avukata silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs tutuklandı

Kocaeli’de bir avukatı bürosunda silahla yaralayan şahıs, 8 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de bir avukatı bürosunda silahla yaralayan şahıs, 8 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 25 Mart tarihinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ankara Karayolu Caddesinde bulunan Yenihan İş Merkezinin 7'nci katında meydana geldi. Avukat Ahmet A., H.Y. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramış ve sol bacağından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan H.Y. bugün olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.