Avukatı bürosunda öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet cezası

Kocaeli'nde 2017 yılında bir hukuk bürosunda çalışan Avukat Mehmet Samim Geredeli'yi öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Olay, 10 Ekim 2017 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Fethiye Caddesi'nde bulunan bir hukuk bürosunda çalışan Avukat Mehmet Samim Geredeli, büroya gelen sanık Serhat Abdullah Sağ ve kardeşi Hakan Sağ tarafından silahlı saldırıya uğradı. Avukat Geredeli olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan sanıklar Serhat Abdullah Sağ, Hakan Sağ ve yanlarında bulunan çocuk yaştaki B.T.C. adlı şahıs gözaltına alındı. B.T.C. tutuksuz yargılanırken, iki sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Serhat Abdullah Sağ, yaptığı son savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu ifade ederek,” Keşke böyle bir şey olmasaydı. Katılan vekillerin beyanlarını kabul etmiyorum. Olay iddia ettikleri gibi olmamıştır. Bazı şeyleri cımbızla çekerek beni suçlamaktadırlar. Ben 20 yaşında genç olsaydım, bu avukatları vururdum” dedi.

Sanıkların yapılan son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Serhat Abdullah Sağ'ın, avukat Geredeli'yi kamu görevi nedeni ile öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmada yargılanan sanıklardan Hakan Sağ'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ise 20 yıl hapis cezasına indirilmesine karar verirken, davada suça sürüklenen çocuk olarak tutuksuz yargılanan B.C.T. ise beraat etti.