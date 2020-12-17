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Ayağının üzerinden otomobil geçen yaya yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş, ayağının üstünden otomobil geçmesi sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş, ayağının üstünden otomobil geçmesi sonucu yaralandı.


Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Abdurrahman Caddesinden İnönü Caddesi'ne dönüş yapan M.D. yönetimindeki 34 JV 2326 plakalı Renault marka otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Yasin U. isimli vatandaşın ayağının üzerinden geçti. Olayın etkisiyle hafif yaralanan Yasin U., olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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