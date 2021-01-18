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Aybars Garhan, Gölcükspor'da

KOCAELİ (İHA) – 3.

Lig'de mücadele eden Gölcükspor, Aybars Atilla Garhan'ı renklerine kattı.


3. Lig 3. Grup'ta yer alan Gölcükspor, transfer döneminde günün ilk saatlerinde Mardin Fosfatspor'dan santrfor Emirhan Atilla'yı renklerine bağlamıştı. Kırmızı-siyahlılar Ofspor'da forma giyen santrfor Aybars Atilla Garhan'ı da transfer ettiğini duyurdu. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen 1991 doğumlu, 1.85 boyundaki forvet Aybars Atilla Garhan bu sezon 12 maçta 4 gollük performans sergiledi. Sağ ayaklı golcü daha önce Düzcespor, 24 Erzincanspor, Karagümrük, 1461 Trabzon, Karabükspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nde forma giydi.

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