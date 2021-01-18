Aybars Garhan, Gölcükspor'da

Lig'de mücadele eden Gölcükspor, Aybars Atilla Garhan'ı renklerine kattı.

3. Lig 3. Grup'ta yer alan Gölcükspor, transfer döneminde günün ilk saatlerinde Mardin Fosfatspor'dan santrfor Emirhan Atilla'yı renklerine bağlamıştı. Kırmızı-siyahlılar Ofspor'da forma giyen santrfor Aybars Atilla Garhan'ı da transfer ettiğini duyurdu. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen 1991 doğumlu, 1.85 boyundaki forvet Aybars Atilla Garhan bu sezon 12 maçta 4 gollük performans sergiledi. Sağ ayaklı golcü daha önce Düzcespor, 24 Erzincanspor, Karagümrük, 1461 Trabzon, Karabükspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nde forma giydi.