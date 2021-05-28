Aygün, “2023 hedefimize birlikte yürüyoruz”

Meclis üyeleri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “2023 hedefimize yürürken Derince'mize değer katan projelere birlikte imza atıyoruz” dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda Cumhur İttifakı meclis üyeleri ile bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları Kemal Bayraktar, Adnan Pala ve İbrahim Şirin'in de bulunduğu toplantıca Aygün, ilçede yapımı devam eden projeler ve hizmetlerin değerlendirildi. Çalışmalardaki son durumla ilgili bilgiler veren Başkan Aygün, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi. Geride kalan iki yıllık süreçte birbirinden önemli eserleri hizmete sunduklarını belirten Başkan Aygün, 2023 vizyonuna vurgu yaparak, “Cumhur İttifakı çatısı altında bugüne dek ilçemizde birçok önemli hizmette bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. 2023 hedefimize yürürken Derince'mize değer katan projelere birlikte imza atıyoruz” dedi.