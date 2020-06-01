Ayrı yaşadığı eşi ile tartışan koca eşini bıçaklayıp kaçtı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 8 aydır ayrı yaşadığı eşinin evine gelen şahıs, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma sonunda eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Saldırganın daha önce ise sosyal medya üzerinden “Evi ayakta tutabilen tek şey annedir” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Olay Derince İbni Sina Mahallesi Ali Keleş Sokak üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 aydır eşinden ayrı 2 çocuğu ile birlikte başka bir evde yaşayan E.Ç. adlı şahıs, öğlen saatlerinde Ali Keleş Sokak'ta eşi N.Ç.'nin yaşadığı eve geldi. 3 katlı binanın birinci katındaki eve geldiğinde eşi ile tartışmaya başlayan E.Ç. yanında taşıdığı bıçakla N.Ç.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. N.Ç.'nin yardım çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansa alınarak Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının polis ekiplerine verdiği ifadesinde, eve gelen eşi E.Ç.'nin kendisiyle zorla ilişkiye girmek istediğini, kabul etmeyince de kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.