Aysima, aldığı madalya ile Kartepe'nin gurur kaynağı oldu

Kartepe Belediyespor sporcularından Hatice Aysima Kurt Milli Takım sporcusu olarak Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda 1. oldu.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası Antalya'nın Kundu ilçesinde gerçekleştirildi. Ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 13 ülkeden 357 sporcu katıldı. Organizasyona 100 sporcu ile katılan Türkiye, 9 altın, 14 gümüş ve 21 bronz madalya kazandı. Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası'na milli takım sporcularından Kartepe Belediyespor'un başarılı sporcusu Hatice Aysima Kurt, kazandığı altın madalya ile Kartepe'nin gurur kaynağı oldu. Ümit kadınlar 54 kg kategorisinde yarışan Aysima Kurt, final müsabakasında karşılaştığı Fransız rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.