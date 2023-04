Azerbaycan ve Türkiye Kardeşliği Ormanına Haydar Aliyev'in anısına 100 fidan

Azerbaycan ve Türkiye Kardeşlik Hatıra Ormanına Azerbaycan Ümummilli Lideri Haydar Aliyev'in doğuşunun 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi.

Azerbaycan Ümummilli Lideri Haydar Aliyev'in doğuşunun 100. yılı dolayısıyla Başiskele Paşadağ'da bulunan Azerbaycan ve Türkiye Kardeşlik Hatıra Ormanına 100 fidan dikimi gerçekleştirildi. Programa Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve eşi Ruslan Mustafayeva, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Azerbaycan Konsolosu Zaur Allahverdizade, Muavin Konsolos Murad Balacayev ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Vekili Soydabaş, "2021 yılında Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin hatırası olacak orman için dikim yapmıştık. Bugün ise Azerbaycan'ın rahmetli Lideri Haydar Aliyev'in doğuşunun 100. yılı nedeniyle 100 fidanı toprakla buluşturuyoruz. İki devlet, tek millet ülkümüzün kıyamete kadar devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Aliyev bağımsız Azerbaycan'ın mimarıdır"

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ise "2023 yılı Azerbaycan Ümummilli liderimiz Haydar Aliyev'in doğuşunun 100. yılıdır. Bugün burada güzel bir adı taşıyan hatıra ormanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün rahmetli liderimiz için 100 fidan dikeceğiz. Haydar Aliyev, güçlü ve bağımsız Azerbaycan'ın kurucu mimarıdır. Aliyev tüm hayatını milletinin mutlu geleceği ve güçlü Azerbaycan'ın kurulmasına adadı. Bu ona Ümummilli lider unvanını kazandırdı. 30 yıldır Ermenistan işgalindeki topraklar Cumhurbaşkanımız İlhan Aliyev'in yönetiminde azad edilmiş, üç renkli bayrağımız kurtarılan topraklarımızda dalgalanmaktadır. Umut ediyoruz ki bu rahmetli liderimizi de sevindirmiştir. Yıllar önce Haydar Aliyev yanımızdan ayrıldı, bu cismen bir ayrılıştır. Her nasihati, her sözüyle bizim her birimizin hafızasındadır. Her zaman böyle olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye ve Azerbaycan Kardeşliği Hatıra ormanına 100 fidan dikimi gerçekleştirildi.