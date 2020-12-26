Azerbaycanlı judocularla ortak çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübü milli judocuları Ankara'da Azerbaycanlı judokalarla ortak çalışma kampı başladı. Pandemi düzeni kapsamında Judo milli takım kadrosunda bulunan mavi beyazlı sporculardan 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere 7 judocu, Judo Milli Takım Kampına davet edildi. Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular Ankara'da ortak çalışma kampında bir araya geldiler. Azerbaycan olimpik kadın takımı Doha'da 2021 yılının ilk organizasyonu olan Masterler müsabakalarına katılacak. Büyükşehir Kağıtspor ve milli takımın Olimpik havuzun başarılı sporcularından Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan ise Antalya' da düzenlenen kampta 2021 yılında düzenlenmesi planlanan olimpik müsabakalar öncesi antrenman gerçekleştiriyorlar. Antalya'da devam eden ve 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecek ortak çalışma kampında, olimpik erkek milli takımı Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Moldova, Belarus, Ukrayna, Yunanistan ve BAE judokaları ile randori ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.