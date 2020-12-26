İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycanlı judocularla ortak çalışma

Kağıtspor ve olimpik havuz milli takımında bulunan başarılı judocular, Azerbaycanlı judokalarla federasyonun düzenledikleri kamplara katıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübü milli judocuları Ankara'da Azerbaycanlı judokalarla ortak çalışma kampı başladı. Pandemi düzeni kapsamında Judo milli takım kadrosunda bulunan mavi beyazlı sporculardan 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere 7 judocu, Judo Milli Takım Kampına davet edildi. Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular Ankara'da ortak çalışma kampında bir araya geldiler. Azerbaycan olimpik kadın takımı Doha'da 2021 yılının ilk organizasyonu olan Masterler müsabakalarına katılacak. Büyükşehir Kağıtspor ve milli takımın Olimpik havuzun başarılı sporcularından Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan ise Antalya' da düzenlenen kampta 2021 yılında düzenlenmesi planlanan olimpik müsabakalar öncesi antrenman gerçekleştiriyorlar. Antalya'da devam eden ve 8 Ocak 2021 tarihinde sona erecek ortak çalışma kampında, olimpik erkek milli takımı Azerbaycan, Macaristan, Kosova, Moldova, Belarus, Ukrayna, Yunanistan ve BAE judokaları ile randori ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.