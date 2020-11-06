İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azılı hırsız yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde girdiği bir iş yerinden para, elektronik cihaz ve cüzdan çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde girdiği bir iş yerinden para, elektronik cihaz ve cüzdan çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iş yerine giren şahıs bin 395 TL nakit para, 5 adet cep telefonu, 2 adet cüzdan, 3 adet anahtar, 2 adet sarı plaka isimlik, 1 adet dizüstü bilgisayar çantası çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde iş yerini soyan şahsın H.K. olduğu belirlendi. Şahıs kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından evinde yakalandı.


Gözaltına alınan şahsın götürüldüğü polis merkezinde 16 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.