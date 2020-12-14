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Baba-oğul 20 gün arayla korona virüse yenildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde baba ve oğul 20 gün arayla yakalandıkları korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde baba ve oğul 20 gün arayla yakalandıkları korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Rıdvan Dizdaroğlu (62) korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti. Dizdaroğlu'nun cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Balaban aile mezarlığında toprağa verildi. Rıdvan Dizdaroğlu'nun babası Cavit Dizdaroğlu'nun (82) da yaklaşık 20 gün önce korona virüs sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

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