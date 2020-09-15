Baba ve kızı herkes virüse karşı sokak sokak maske dağıtıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Muhammet İzmirli isimli vatandaş ve 16 yaşındaki kızı Sena, korona virüs önlemleri konusunda farkındalık oluşturmak için sokak sokak gezip, giyindikleri “Maskenizi takın” yazılı yelekleriyle maske dağıtıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan emekli tersane işçisi Muhammet İzmirli ve lise öğrencisi 16 yaşındaki kızı Sena İzmirli, insanların korona virüs konusunda bilinçlenmesi için her gün sokak soka geziyor. Sokakta yürüyüş yaparken maske için uyardığı bir kadının kendisine hakaret etmesi sonrasında kızı ile birlikte insanların korona virüs gerçeğini benimsemeleri için bir farkındalık çalışması yapmaya karar verdi. Daha sonra Muhammet İzmirli ve Sena İzmirli baba kız, kendi imkanları ile üzerinde “Maske takın”, “Sosyal mesafeyi koruyun” yazılı yelek ve şapkalar yaptırdı. Daha sonra baba ve kızı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi'nden temin ettikleri maskeleri sokak sokak gezerek vatandaşlara dağıtıp, korona virüs konusunda uyarılarda bulunmaya başladı. Semt pazarları, kent merkezi ve mahalleleri dolaşan baba ve kızı korona virüse karşı insanların bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyor. Babası ile birlikte yorulmadan maske dağıtan 16 yaşındaki Sena, insanların uyarılarını dikkate almak istememelerinin kendisini üzdüğünü ifade ederek herkesi korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi.

“Kıyafetlerimizi kendi imkanlarımızla yaptık”

Maske takması için uyardığı bir kadının kendisine tepki göstermesi üzerine bilinç oluşturmak amacı ile maske dağıtmaya başladıklarını ifade eden baba Muhammet İzmirli ise, “İzmit'te gezerken kadının birisinin maskesini koluna taktığını gördüm. Yanından da küçük çocuklar geçiyordu. O sırada kadın hapşırmaya başladı. Yanına gittim, hanımefendi korona virüs var, nereden geleceği belli olmaz diye uyardım. Bunun üzerine bana söylemediği laf kalmadı. Oradaki esnaflar kadını sakinleştirdi, beni de uzaklaştırdılar. Ondan sonra eve geldim. Kızımla böyle bir şey yapmaya karar verdik. Üzerimizdeki şapkalarımız, kıyafetlerimizi kendi imkanlarımızla yaptık. Kocaeli Valiliğinden maske yardımı aldık. Ama daha sonra Valimiz, ‘kamu kurulu olduğumuz için maskeler de bize dışarıdan geliyor' dedi. Maskeyi kesitler. İzmit Belediyemiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz'den aldık. Onlar da maske vermeyi kestiler. Bize maske geldikçe biz Kocaeli'de dolaşarak maske dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bizim yorulmamız önemli değil, yeter ki insanlarımız maske taksınlar”

Maske temin etmekten güçlük çektiklerini ifade eden Muhammet İzmirli, kurumlara kendilerini desteklemeleri için çağrıda bulunarak, “Bunu bir farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. Pazarı dolaştık, maskeler dirseklerde, çene altlarında. İnsanlar maske takmıyorlar. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de bu korona virüs yaygınlaşmaya başladı. Biz kızımla birlikte farkındalık oluşturmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar bunu sürdüreceğiz. Herkese maske takmayı, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını tavsiye edeceğiz. Geçenlerde İzmit Yürütüş Yolunda maske dağıttık. ‘Ben bu hastalığa inanmıyorum' diyenler oldu. Pazarda gördüğünüz gibi bu işi şakaya alır gibi yapıyorlar ama kimse Covid-19'un ciddiyetinde değil. Kızımla böyle bir karar verdik, bunu maske geldikçe yapacağız. Buradan büyüklerimize, İzmit Belediyemize, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Valiliğimize sesleniyorum. Bize maske versinler, biz dağıtırız. Semtlere gideriz, mahallelere gideriz, her yerde dağıtırız. Bizim yorulmamız önemli değil, yeter ki insanlarımız maske taksınlar”