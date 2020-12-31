İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baba ve oğlu 1 gün arayla korona virüse yenik düştü

Kocaeli’de yaşayan eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer ve babası Osman Süzer 1 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de yaşayan eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer ve babası Osman Süzer 1 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgilere göre, eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer, korona virüs sebebi ile tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Süleyman Süzer'in ölümünün ardından babası Osman Süzer de korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi.


Bir haftadır tedavi gören Osman Süzer korona virüse yenik düştü. Osman Süzer'in Bağçesme Aile Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.