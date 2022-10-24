Babalar bu eğitimle daha bilinçli olacak

İzmit Belediyesi, babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmasını, bu bilgilerini hayata geçirmesini, çocuğuyla, eşiyle ve yakın çevresiyle iletişimini güçlendirmesini sağlayan Baba Destek Programının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Anne Çocuk Eğitim Vakıf (AÇEV) işbirliği ile Baba Destek Programının tanıtım toplantısı Çınar Çocuk Evi'nde 60 babanın katılımıyla gerçekleşti. Tanıtım toplantısında 3 ay boyunca devam edecek eğitim süreciyle ilgili bilgiler verildi.